“خلال ساعات” نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤ بالاسم ورقم الجلوس “علمي أو أدبي” عبر موقع yemenexam.com

أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“خلال ساعات” نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤ بالاسم ورقم الجلوس “علمي أو أدبي” عبر موقع yemenexam.com
نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤

أعلنت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤ اقتربت من الظهور، وأن أعمال التصحيح والمراجعة أوشكت على الانتهاء، كما أصدرت الوزارة العديد من التصريحات أيضًا ستعرفها في هذا المقال، فنتائج الثالث الثانوي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاطمئنان ومعرفة المجموع الذي حصل عليه الطالب ومن ثم معرفة الكلية التي سيلتحق بها.

نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤

صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤ ستظهر خلال الأيام القادمة والآن الكنترولات في مرحلة الانتهاء من التصحيح والبدء في جمع درجات الطلاب وتجهيزها لرفعها على الموقع، وصرحت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام مبشرة وأعلى مقارنة بالعام الماضي، وبعدما يتم الانتهاء من التصحيح سيعتمد الوزير النتيجة وذلك في مؤتمر صحفي وسيعلن عن نسبة النجاح هذا العام في كلا القسمين العلمي والأدبي ونسبة النجاح بشكل عام.

الاستعلام عن نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤

سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٤ بعد أن يعتمد السيد الوزير النتيجة، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للامتحانات ليس لك فقط يمكنك استخدام هذا الموقع لطرح أي أسئلة أو استفسارات، كما يمكنك الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:

  • الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • أو زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.
  • الضغط على “خدمات الوزارة”.
  • ثم الضغط على “نتائج الثانوية العامة”.
  • حدد القسم الملتحق به الطالب (علمي/ أدبي).
  • بعد ذلك حدد العام الدراسي (2024).
  • اكتب رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.
  • اضغط على “أنا لستُ روبوت”.
  • في النهاية قم بالضغط على “عرض النتيجة”.
  • بعد ثواني قليلة ستظهر لك صفحة جديدة بها نتيجة الطالب في كل مادة بالتفصيل.
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أحمد

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