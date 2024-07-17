«بالخطوات» تحميل pdf كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم العراق عبر منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرقمية، وأتاحت خدمة الاستعلام عن المقبولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونياً للتسهيل عليهم، ولقد يعد هذا البرنامج التنموي من أفضل البرامج التنموية التي حرصت الدولة على تنفيذها، إذ أنها تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة بالعراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 آلياً، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، فاستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وللتماشي مع الثورة التكنولوجية الحادثة بالعالم أجمع قامت بتدشين عدة منصات رقمية يتم خلالها إجراء خدمات الشعب، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية في النقاط الآتية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

تسجيل الدخول على المنصة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

الضغط على خانة بحث، ومن ثم الانتظار قليلاً حتى ظهور حالة الطلب.

شروط التسجيل في معاش الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه قامت الجهات المعنية بوضع مجموعة من الشروط والضوابط الهامة التي ينبغي توافرها في المتقدم حتى يتسنى له الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي هذه الشروط: