شوفي نفسك من ضمن المستحقين للدعم السكني أم لا؟.. موعد صرف الدعم السكني شهر يوليو وشروط التسجيل 2024

الكثير من المواطنين السعوديين وخاصة المحتاجين يرغبون في معرفة موعد صرف الدعم السكني شهر يوليو وشروط الحصول عليه، خاصة أن موعد الصرف قد اقترب، ولكن هناك بعض الضوابط التي يتم صرف الدعم بناءً عليها، وذلك حتى تضمن أن الدعم السكني مستمر معك كل شهر لا بد أن يتم استيفاء الشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية.

موعد صرف الدعم السكني شهر يوليو 2024

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية موعد ثابت كل شهر يتم فيه صرف الدعم السكني وهذا اليوم هو يوم 24 من كل شهر ميلادي، ولذلك صرف الدعم السكني شهر يوليو سيكون يوم الأحد الموافق 24 من الشهر نفسه، وأضافت الوزارة أن في حالة صادف هذا اليوم يوم إجازة رسمية في السعودية سيتم تبكير أو تأخير الصرف حسب يوم الإجازة، وستعلن الوزارة بشكل رسمي موعد الصرف.

شروط التسجيل في الدعم السكني 1446

الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الإسكان وضعت مجموعة من الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين من أجل ضمان استمرار الدعم الشهري:

ينبغي أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية ودائم الإقامة في السعودية.

لا يملك المتقدم سكن مسجل باسم خلال آخر خمس سنوات ماضية.

ألا يكون قد استفادة من أي برنامج من برامج الدعم السكني أو من برامج وزارة الإسكان بوجه عام.

الحد الأدنى لعمر أي شخص متقدم 25 عام.

طريقة التقديم في برنامج الدعم السكني 2024