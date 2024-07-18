ليـنك “student.najah.iq” الرابط الرسمي لاستخراج نتائج السادس اعدادي دور أول 2024 علمي وأدبي جميع المحافظات

حددت وزارة التربية العراقية رابط وخطوات استخراج نتائج السادس اعدادي دور أول 2024 إلكترونيًا عبر موقع نجاح أو من خلال نتائجنا، حيث حرصت وزارة التربية العراقية على رقمنه كافة الخدمات التعليمية والإدارية، علاوة على إخطار الطلاب بكافة المُستجدات، حيث نوهت الوزارة أن عملية التصحيح ما زالت مُستمرة بمختلف المديريات، علمًا أن الاختبارات كانت قد بدأت لكلٍ من القسم العلمي والقسم الأدبي في شهر يونيو الماضي، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم كافة تفاصيل الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم السري الخاص بالطالب، وكذلك عن طريق الاسم والرقم الامتحاني.

نتائج السادس اعدادي دور أول 2024

نتائج السادس اعدادي دور أول 2024 سوف تُطرح رسميًا في غضون أيام قليلة عبر موقع نجاح وموقع نتائجنا لذا من الضروري التعرف على طريقة استخراج النتائج، وتتمثل تلك الطريقة في التالي من نقاط:

الانتقال إل موقع نتائجنا عبر الدخول إلى الرابط التالي من هنا .

. أو من خلال موقع نجاح الإلكتروني.

الإلكتروني. الضغط على أيقونة “أنا لست روبوت”.

اختيار نتائج الصف سادس اعدادي دور اول.

تحديد نتائج القسم العلمي أو الأدبي.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ثم اختيار المدرسة الخاصة بالطالب.

تسجيل الكود السري.

أو البحث عن طريق الرقم الامتحاني او اسم الطالب.

الضغط على أيقونة “استعلام” للاطلاع عل النتيجة.

في حال رغبتك في تحميل النتيجة pdf يمكنك الضغط على أيقونة ” تنزيل النتيجة”.

موعد ظهور نتائج السادس اعدادي دور أول 2024



تبعًا لما نُشر من قِبل وزارة التربية العراقية فإن نتائج السادس اعدادي دور أول 2024 سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نبهت الوزارة على الطلاب ضرورة مراجعة إدارات المدارس للحصول على كود دخول منصة النجاح وذلك من أجل معرفة النتائج الخاصة بهم إلكترونياً.

ويُجدر بالذكر أن عملية التصحيح ورصد الدرجات للشعبتين العلمي والأدبي ما زالت مستمرة حتى الآن ولكنها قاربت على النهاية، حيث تحرص الوزارة على مراعاة الدقة أثناء عملية مراجعة ورصد الدرجات والالتزام بالسرية حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب ولحصول كل طالب على حقه كاملاً.

اعلان نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق

أعلن “آلان حمه سعيد” وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان أن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023 ستظهر يوم الجمعة القادم الموافق 19 يوليو 2024، وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساء هذا اليوم حيث يعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتائج، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في كل المحافظات العراقية المختلفة خلال الأيام القليلة القادمة.