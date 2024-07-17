“هنا” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي عليها بحثًا كبيرًا في الوقت الحالي، خاصة وأنها تضم عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي، بالإضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن كشوفات الوجبة السابعة، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليها الجميع.

ما هي شروط القبول الرعاية الاجتماعية؟

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الجدد بالرعاية الاجتماعية، كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في الدولة بشكل دائم.

كما يجب أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد.

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 15 عامًا ولا يتجاوز 55 عامًا للنساء المتقدمات.

أن يكون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

عدم وجود أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن ترفق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق.

استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وتتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا للأتي:-