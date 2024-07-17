قريبـــا نتائج توجيهي فلسطين 2024 وزارة التربية والتعليم خلال www.moe.pna.ps

يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج توجيهي فلسطين وذلك بعد أنهى الطلاب امتحاناتهم في يوم 26 يوليو 2024، وينتظر الطلاب النتيجة بكل لهفة وترقب وذلك لأن مرحلة التوجيهي تعد من المراحل التعليمية المهمة في حياة الطلاب والتي تحدد مستقبل الطالب التعليمي والأكاديمي الذي من المتوقع أن يكمل فيه دراسته بعد ذلك، لذلك كان الاهتمام بالنتيجة بدرجة كبيرة جدا.
نتائج توجيهي فلسطين
من النتائج المهمة والفيصلية في حياة الطلاب نتائج توجيهي فلسطين حيث يسأل عن موعد النتيجة عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم، وجاءت آخر الأخبار الخاصة بالنتيجة لتكون على النحو التالي:
- أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة سوف يتم ظهورها في يوم 20 يوليو 2024 وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا.
- وجدير بالذكر أن ما يقرب من 87 ألف طالب قد خاضوا امتحانات التوجيهي لهذا العام.
- وبدأت امتحانات الطلاب في يوم 7 يونيو وانتهت في يوم 26 يونيو
الاستعلام عن النتيجة
يمكن بكل سهولة لجميع الطلاب في عموم فلسطين أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
- بعدها يتم الضغط على النتائج الخاصة بامتحانات الثانوية العامة الدور الأول
- قم بكتابة اسم الطالب وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.
- كما يجب أن يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك.
- تحديد فرع التعليم الخاص به الطالب علمي أم أدبي.
- تحديد منطقة الطالب من القائمة التي تظهر أمامك.
- بعدها يجب الضغط على كلمة عرض النتيجة التي تظهر أمامك على الشاشة.
- بعد ثواني تظهر النتيجة أمامك على الشاشة وهي تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالنتيجة.