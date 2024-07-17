فرحي أطفالك وسلي وقتهم.. تردد قناة تنة ورنة علي الأقمار الصناعية بجودة HD.. المتعة والمرح في انتظار أولادك

تردد قناة تنة ورنة، تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من القنوات الفضائية المتخصصة فى عرض المحتوى الذي يهم الأطفال من عمر عامين وحتى 12 عام فهي من القنوات الجميلة التي من خلالها يستفيد الأطفال في رؤيتهم مشاهدة مايحبون ويتم تحديث التردد بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة واليوم سنتعرف معا على تحديث تردد قناة تنة ورنة على الاقمار الصناعية بجودة عالية في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة تنة ورنة

يتم بث وإذاعة قناة تنة ورنة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء كان القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتعمل إدارة القناة على تحديث التردد بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة ويأتي تردد قناة تنة ورنة علي كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالتالي:

تردد قناة تنة ورنة على نايل سات 2024

يأتي تردد قناة تنه ورنه علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11853 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

الجودة: HD .

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات 2024

بينما يتم بث قناة تنة ورنة علي القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد القناة : 11595.

معدل الترميز : 27500.

الإستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD.

مميزات قناة تنة ورنة

ان قناة تنه ورنه استطاعت أن تحقق شهرتها بسبب المزايا التي تتواجد في القناة وتأتي هذه المزايا على النحو التالي: