وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.. تسجيل قرعة الحج المغرب 2025 والشروط المطلوبة

يتساءل الآلاف من المواطنين عن كيفية تسجيل قرعة الحج المغرب 2025 وما هي الضوابط المعلن عنها للقبول، حيث كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن أدق التفاصيل التي تتعلق بالقرعة، البعض يعتقد بأن التسجيل والحديث عن الحج مبكمراً لكن هذا هو الموعد المتعارف عليه كل عام، وهذا يأتي بشكل مبكراً لضمان فحص الطلبات بشكل جيد وقبول أكبر عدد من الفئات المستحقة والتي تنطبق عليها كافة الشروط،

وهذا يجعل هناك مصداقية وشفافية، قيمة الحجز للحج عن طريقة قرعة وزارة الأوقاف أقل كثيراً عن القرعة العادية التي يتعاقد فيها المواطن مع بعض الشركات، ويأتي نظام القرعة لتخفيف العبء عن الراغبين في أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، خلال السطور التالية ننشر لكم رابط وخطوات تسجيل قرعة الحج المغرب 2025.

تسجيل قرعة الحج المغرب 2025

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن إعلان نتائج قرعة الحج لموسم 2025-1446، وقد بدأت الوزارة في الكشف عنه أسماء المقبولين في القرعة منذ عدة أيام بدايةً من الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 وحتى الجمعة الموافق 19 من يوليو 2024، كما أشارت الوزارة أنها ستعلن عن القوائم النهائية بعد انتهاء اعلان النتائج بالكامل، ويمكنكم الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال زيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

شروط قرعة الحج المغرب 2025-1446

حددت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربية ضوابط القبول والتي تعتبر جزء أساسي تحرص على نشرها لكي يطلع عليها المتقدمين والتي تأتي كما يلي: