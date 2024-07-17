عمو الشرطي في المستشفى.. تردد قناة وناسة على النايل سات 2024 Wanasah T.. أجمل الأغاني والأناشيد لطفلك

تردد قناة وناسة، تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم المحتوى المتخصص للأطفال حيث تقوم القناة بعرض الأناشيد والأغاني التي تهم الأطفال ومنها الأناشيد التعليمية التي يتعلم من خلالها الأطفال الحروف والأرقام والألوان فهي من القنوات المسلية للأطفال التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة وهي الترفية والتعليم في نفس الوقت لذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية بجودة عالية في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة

أن تردد قناه وناسة يعتبر من أكثر الترددات بحثا من أولياء الامور وذلك لأنها واحدة من أكثر القنوات الفضائية ضرورة للأطفال، فهي تتعمد تنظيم محتوى ترفيهي ومرح وفي نفس ذات الوقت يحتوي على الكثير من المعلومات والمهارات والمبادئ التي يتعلمها الأطفال ويأتي التردد على النحو التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024

يتم بث قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إحداثيات القناة التالية:

التردد:11470

الاستقطاب:عمودي

القمر الصناعي:نايل سات

الوجهة:5/6

معامل تصحيح الخطأ:27500

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024 بجودة HD

كما يتم أيضاً بث القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة hd وذلك على التردد التالي:

التردد:11559

الاستقطاب:عمودي

القمر الصناعي:نايل سات

الوجهة:5/6

معامل تصحيح الخطأ:27500

الجودة:HD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات 2024

قناة وناسة تقوم ببث محتواها بشكل مجاني على ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات والذي يأتي على التردد التالي:

تردد القناة:11270

معدل الترميز:27500

معدل الاستقطاب:عمودي

معامل تصحيح الخطأ:¾

الجودة:HD

كيفية استقبال تردد قناة وناسة

كما يمكن استقبال التردد من خلال ضبط الخطوات التالية حتى يمكنكم مشاهدة القناة بجودة عالية: