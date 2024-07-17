عمو الشرطي في المستشفى.. تردد قناة وناسة على النايل سات 2024 Wanasah T.. أجمل الأغاني والأناشيد لطفلك

تردد قناة وناسة، تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم المحتوى المتخصص للأطفال حيث تقوم القناة بعرض الأناشيد والأغاني التي تهم الأطفال ومنها الأناشيد التعليمية التي يتعلم من خلالها الأطفال الحروف والأرقام والألوان فهي من القنوات المسلية للأطفال التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة وهي الترفية والتعليم في نفس الوقت لذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية بجودة عالية في السطور القادمة فتابعونا.
تردد قناة وناسة
أن تردد قناه وناسة يعتبر من أكثر الترددات بحثا من أولياء الامور وذلك لأنها واحدة من أكثر القنوات الفضائية ضرورة للأطفال، فهي تتعمد تنظيم محتوى ترفيهي ومرح وفي نفس ذات الوقت يحتوي على الكثير من المعلومات والمهارات والمبادئ التي يتعلمها الأطفال ويأتي التردد على النحو التالي:
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024
يتم بث قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إحداثيات القناة التالية:
- التردد:11470
- الاستقطاب:عمودي
- القمر الصناعي:نايل سات
- الوجهة:5/6
- معامل تصحيح الخطأ:27500
- الجودة: SD
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024 بجودة HD
كما يتم أيضاً بث القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة hd وذلك على التردد التالي:
- التردد:11559
- الاستقطاب:عمودي
- القمر الصناعي:نايل سات
- الوجهة:5/6
- معامل تصحيح الخطأ:27500
- الجودة:HD
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات 2024
قناة وناسة تقوم ببث محتواها بشكل مجاني على ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات والذي يأتي على التردد التالي:
- تردد القناة:11270
- معدل الترميز:27500
- معدل الاستقطاب:عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:¾
- الجودة:HD
كيفية استقبال تردد قناة وناسة
كما يمكن استقبال التردد من خلال ضبط الخطوات التالية حتى يمكنكم مشاهدة القناة بجودة عالية:
- اولا الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
- الدخول إلى اللائحة الرئيسية الخاصة بالريسيفر.
- يتم بعد ذلك الضغط على زر الإعدادات.
- ومنها سيتم اختيار التثبيت اليدوي.
- وبعد ذلك يتم اختيار أدخال تردد قناة جديد.
- يتم أدخال التردد الخاص بالقناة كما ذكرنا في الأعلى وتحديد القمر الصناعي وباقي إحداثيّات القناة.
- الضغط على بحث ثم الأنتظار بضع ثواني حتى يتم تنزيل القناة.
- ثم الضغط على موافق ليتم تحديث القناة.