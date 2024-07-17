خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2024 اون لاين وما هي الشروط المطلوبة

بنك الخرطوم يعد من أحد البنوك الشهيرة التي تقدم عدد كبير من الخدمات المصرفية لجميع الأفراد ومن أهم الخدمات التي تقدمها في الفترة الحالية فتح حساب اون لاين عبر تطبيق البنك أو من خلال موقع بنك الخرطوم الالكتروني فان هذه الخدمه متوفره لجميع العملاء والمقيمين في السودان فان فتح حساب إلكتروني يوفر على الجميع وقت ومجهود كبير بدلا من الذهاب الى فروع البنك، وسوف نذكر لكم خلال الفقرات التالية عن طريقه فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين وما هي الضوابط والوثائق المطلوبة للتسجيل.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اولا قم بتحميل تطبيق بنك من خلال متجر التطبيقات في هاتفك.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وإذا اختار تسجيل جديد وادخل جميع المعلومات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي وتأكد من صحتها.

ثم حدد المهنة واضغط على عنوان السكن ثم ادخال كلمه مرور قوية وقم بإعادة كتابتها مرة أخرى.

وبعد مراجعة البيانات اضغط على تأكيد لإتمام عملية التسجيل.

وسوف تصلك رسالة هاتفية أو عبر البريد الالكتروني بنجاح عملية التسجيل في بنك الخرطوم.

ما هي الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم