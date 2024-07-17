خطوات الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري الاردن 2024 ومتى يكون موعد الصرف

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة في الاردن بتخصيص عروض سكنية للضباط والعاملين في صفوفها، وذلك لكي تمكنهم من الحصول على وحدة سكنية وأخذ أعلنت القيادة العامة عن إيداع قيمة هذه القروض في الحسابات البنكية للضباط بداية من يوم 8 يوليو 2024 دعونا مع بنك القاهره عمان حيث ان هذه الخطوة من ده من دخول الدعم المستمر لأفراد القوات المسلحة وتقديم التسهيلات الكثيرة لهم، حيث أن الحصول على القرض العسكري يمكن الاستعلام عنه إلكترونيا بخطوات سهله وبسيطه سوف نذكرها خلال الفقرات التاليه بالتفاصيل.

الاستعلام عن خط الإسكان العسكري في الأردن 2024

القيادة العامة قررت تخصيص قرض سكني لعدد من الضباط لتمكنهم من الحصول على وحدات سكنية كمكافأة مجهوداتهم والحصول على القرض حيث يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط مؤسسه الاسكان والاشغال العسكريه الاردن.

ثم يختار الخدمات الالكترونيه واضغط على قرض الاسكان.

ثم توجه الى الصفحة الرئيسية واملأ استمارة التسجيل بشكل صحيح واملا جميع الخانات الفارغه.

وبعد ذلك سوف يتم عرض التفاصيل التي تتعلق بالفرد وموعد إيداعه في حساب البنك للفرد.

موعد ايداع قيمة القروض

القيادة العامة في القوات المسلحة الاردنية اعلنت انه سوف يتم تحويل قيمه القروض لجميع الأفراد المستحقين لقروض الإسكان والمستفيدين عبر حساباتهم البنكية في بنك القاهرة عمان بداية من 8 يوليو 2024،وأوضحت أمام ويجب عليهم متابعة الموقع الرسمي للهيئة بشكل مستمر لكي يحصل على التفاصيل التي تتعلق في القرض، حيث تم تخصيص دعم مادي بقيمة 30 ألف دينار لجميع المستفيدين في شهر يوليو من خرد الإسكان بعد أن تتوفر الوثائق المطلوبة والتي يتم تقديمها رسميا على رابط الهيئة.