خطوات التسجيل في منحة العائلات المعوزة بتونس 2024 ما هي الشروط والأوراق المطلوبة

الحكومة التونسية أطلقت منحة العائلات المعوزة والتي تقدم مبلغ شهري للأسر الأقل دخلا والاكثر احتياجا لتساعدهم على تلبية الاحتياجات الاساسية لهم وترفع من مستوى معيشتهم متوفر لهم حياة كريمة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية للبلاد، لذلك فان هذا الدعم يشكل أمر مهم بالنسبة لعدد كبير من الأفراد يرغبون في التسجيل في منحة العائلات المعوزة للحصول عليه، ويتم ذلك الكترونيا عبر رابط وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بعد أن تتوفر عدة شروط وضوابط في الراغبين بالحصول على هذه المنحة وسوف نتعرف على خطوات التسجيل والشروط المطلوبة خلال هذا المقال.

منحة العائلات المعوزة بتونس

اضغط على الرابط الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

ثم يضغط على تسجيل الدخول من خلال كتابه اسم المستخدم بشكل صحيح وكلمة المرور في المكان الخاص بها وتوجه الى الصفحة الرئيسية.

واضغط على الخدمات الالكترونية من القائمة الظاهرة علاج.

ثم اختار منحه الأسر المعوزة وقم بملء استمارة التقديم بشكل صحيح.

واملأ الخانات الفارغة بها بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق.

وبعد ان تتاكد من صحتها اضغط على كلمة إرسال الطلب حتى يتم مراجعة البيانات والرد على المتقدم.

شروط التسجيل في منحة الأسرة المعوزة بتونس 2024

تم وضع لائحة تتضمن عدة شروط وضوابط تتوفر في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على منحة العائلات المعوزة وهي كالتالي: