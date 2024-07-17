قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. ارتفاع رهيب في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. ارتفاع رهيب في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة

مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو 2024، ارتفع سعر الذهب في العديد من محلات وأسواق الصاغة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى القفزة التاريخية التي اخترقت مستويات الـ 2465 دولارًا للبيع، مع إمكانية توافر مثل هذه القفزات السعرية للذهب في ظل الإتجاه السائد التي تمر به البلاد، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الذهب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو 2024، فجاءت على النحو الأتي:-

  • وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3305 جنيهًا للبيع، سعر الشراء للذهب بلغ 3280 جنيهًا.
  • حتى أن سعر الذهب من عيار 24 بلغ نحو 3777 جنيهًا للبيع، والشراء سجل 3748 جنيهًا.
  • هذا وأن سعر الذهب عيار 18 سجل 2832 جنيهًا بيع، والشراء بلغ نحو 2811 جنيهًا.
  • كما أن وصول الذهب من عيار 14 بلغ قرابة 2203 جنيهات، إضافة إلى أن سعر الشراء سجل 2186 جنيهًا.
قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. ارتفاع رهيب في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة
قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. ارتفاع رهيب في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة

سعر الذهب في المحلات اليوم

وعن باقي أعيرة الذهب المختلفة في محلات الصاغة اليوم الأربعاء، فقد جاءت كالأتي:-

  • سجل سعر الذهب عيار 12 بلغ 1888 جنيهًا بيع، و1874 جنيهًا.
  • بلغ سعر جنيه الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 نحو 26440 جنيهًا، وجاءت كل هذه الأسعار بدون المصنعية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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