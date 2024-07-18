الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في ظل بحث الكثير من المواطنين داخل أراضي الجمهورية العراقية عبر مواقع التواصل المختلفة و محرك البحث جوجل عن كيفية معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق، والتي تقوم بها الحكومة العراقية دعما للمواطنين من الفئات الأشد احتياجا والاكثر فقرا في البلاد، وتعتبر برامج الرعاية الاجتماعية من احدى أهم البرامج المقدمة من الحكومة العراقية للمواطنين، كما قامت وزارة العمل بالإعلان عن انه يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إلكترونيا وذلك عبر موقع مظلتي الإلكتروني.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في ظل سعي الحكومة العراقية للتخفيف من الضغوط على المواطنين، قامت بالاعلان عن الرعاية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي للمواطنين من الفئات المستحقه للدعم وفق بعض الضوابط والشروط التي لابد أن تتوفر في المستحقين لذلك الدعم الذي تقوم به وزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطن العراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر موقع مظلتي الإلكتروني ومن خلال بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة العمل وتلك الخطوات هي:

أولا: الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثالثا: يقوم المواطن باختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

رابعا: الضغط على الخانة الخاصة باظهار النتائج.

خامسا: سوف يقوم الموقع بعرض كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكن للمواطن طباعة تلك الكشوفات وتنزيلها PDF.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل بتحديد بعض الشروط والضوابط التي لابد أن تتوفر في المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتلك الشروط هي: