“استعلم عن نتيجتك من هنا”.. رابط استخراج نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

بعد الإنتهاء رسميا من أداء الإمتحانات الخاصة بهم يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عبر مواقع التواصل المختلفة ومحركات البحث جوجل حول نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر، والتي تم الانتهاء من عملية أداء الإمتحانات منتصف الشهر الماضي، ولا زالت حتى الآن لم تعلن وزارة التربية الوطنية بالاعلان رسميا عن نتائج شهادة البكالوريا 2024 مؤكدة أن النتيجة سوف تظهر في القريب العاجل ومن خلال المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة.

نتائج البكالوريا 2024

اعلنت وزارة التربية الوطنية عن أن نتائج البكالوريا 2024 سوف يتم الإعلان عنها قريبا وحتى الآن لم يتم الإنتهاء من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب مؤكدة ان في حالة الانتهاء رسميا من عملية تصحيح الأوراق سوف تقوم الوزارة برفع النتائج على الموقع الخاص بوزارة التربية الوطنية وموقع فضاء الأولياء، وقالت مصادر مطلعه من داخل وزارة التربيه الوطنية أن عمليه تصحيح الامتحانات تقوم بكل شفافية ودقة.

رابط نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

يمكن للطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر عبر موقع الباك الجزائري وعن طريق إتباع بعض الخطوات وتلك الخطوات هي:

أولا: الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الجزائري.

ثانيا: الضغط على الايقونه الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ثالثا: النقر على ايقونة نتائج البكالوريا 2024.

رابعا: يقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل الخاص به في المكان المحدد لذلك.

خامسا: إعادة كتابة رقم التحقق الظاهر على الشاشة.

سادسا: النقر على أيقونة عرض النتيجة وسيقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصه بالطالب.

نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر منصة فضاء الاولياء

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن إمكانية الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة البكالوريا الجزائر 2024 عبر منصة فضاء الأولياء وعبر إتباع بعد الخطوات وهي كالآتي: