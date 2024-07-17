” الفراخ رخصت يا ولاد 🐔 ” أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17-7-2024.. سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 انخفاض مطابقة بأسعار أمس فقد تراجع سعر كيلو الفراخ اليوم بقيمة جنيه ونصف، وهذه الأسعار وفقاً لأسعار بوابة الدواجن المحلية المصرية والعالمية، حيث يتابع المصريون أسعار الفراخ يومياً لمعرفة الوقت المناسب للشراء والتخزين، حيث شهدت الفراخ خلال الآونة الأخيرة ارتفاع مبالغ فيه حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء 115 ولكن بعد جهود الحكومة المصرية بدأت تتراجع أسعار شيئاً فشيئاً حتى وصلت اليوم إلى هذا السعر، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وسعر كرتونة البيض اليوم.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17/7/2024

واصلت أسعار الفراخ تراجعها حيث انخفضت خلال 10 أيام 30 جنيه، وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بنحو جنيه ونصف عن سعر أمس وسجل سعر الكيلو اليوم 85 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 86 إلى 93 حيث يختلف السعر من منطقة إلى أخرى، تراجع سعر كيلو البانيه اليوم في السوق للمستهلك وسجل 190 جنيه ولكن قد يزيد هذا السعر من منطقة إلى أخرى.

سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء

كذلك تراجع سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم حسب الأسعار المعلنة عبر بوابة الدواجن وتراوح سعر الكيلو ما بين 119 جنيه وحتى 126 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 17/7/2024

سعر البيض اليوم حسب أسعار بورصة الدواجن المحلية سجلت 5 جنيه البيضة الواحدة، ولكن يختلف سعر كرتونة البيض حسب المنطقة السكنية التي تعيش فيها ومن تاجر إلى آخر، ولكن نقدم لكم متوسط الأسعار في جميع المحافظات المصرية، وجاءت أسعار البيض اليوم كالتالي: