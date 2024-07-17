وقتاش موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024؟ المالية الجزائرية تجيب

هناك حوالي 3.2 متقاعد ومتقاعدة في الجزائر لذا ازدادت معدلات البحث حول موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024، حيث قامت الحكومة الجزائرية في وقت سابق بالإعلان صرف زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين الجزائريين لمساندتهم في شراء متطلبات الحياة وتوفير حياة طيبة لهم خاصةً في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب التضخم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم أجمع، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل.

موعد الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024

يتطلع العديد من المتقاعدين في الجزائر إلى معرفة موعد الزيادة الجديدة للمتقاعدين التي أقرتها وزارة المالية الجزائرية لذا وضحت الوزارة موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة وتم تطبيق هذه الزيادة بداية من رواتب شهر مايو 2024 فهذه هي الزيادة السنوية وفقاً للقانون الجزائري، ويتم صرف معاشات التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق هذا التاريخ مع إجازة أو عطلة رسمية بدولة الجزائر.

جدول الزيادات الجديدة للمتقاعدين بالجزائر

يتساءل العديد من المواطنين في الجزائر عن جدول رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية الجزائرية، إليكم الجدول الرسمي:

زيادة قدرها 1000 دينار جزائري لكل من كان راتبه الشهري أقل من 20000 دينار

بينما يحصل المتقاعدون على زيادة قيمتها 800 دينار إذا كان راتبهم يتجاوز ال 20000 دينار.

3٪ هي قيمة الزيادة التي أقرتها وزارة المالية على المتقاعدين الذين يتجاوز راتبهم 50000 دينار.

2٪ هي نصيب من تجاوز راتبه ال 80000 دينار من المتقاعدين.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في الجزائر

نفت وزارة المالية الجزائرية الأخبار المتداولة حول تطبيق زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين لهذا الشهر وأوضحت أن الزيادة السنوية تم تطبيقها منذ شهر مايو، وحذرت المواطنين الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة والمضللة.