“ماما جابت بيبي”.. ثبت دلوقتي تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي قد يحتاج إليها الآباء في هذه الآونة وخاصةً في فترة الإجازة الصيفية كما أنها من القنوات التي تعمل على دمج المعلومة مع البرامج الترفيهية والمسلية، وجدير بالذكر أن القناة تم تأسيسها من ما يقرب من حوالي 16 عام ومنذ ذلك الحين وهي واحدة من أهم وأكبر القنوات المتخصصة في الوطن العربي، لذلك إذا كنت تبحث عن قناة مميزة لأبنائك يشاهدون فيها محتوى متميز عليك بتدريب تنزيل تردد قناة طيور الجنة والجدير بالملاحظة أن القناة تبث عروضها دون انقطاع أو تشويش في الرؤية وذلك بفضل الجودة في الصوت والصورة التي توفرها لجميع المشاهدين.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

نالت طيور الجنة إعجاب الكثير من أولياء الأمور في فترة قصيرة وذلك لأنها تستهدف الفئات العمرية حتى 12 عام، وجدير بالملاحظة أن القناة تسعى دومًا إلى تطوير برامج التثقيفية وذلك من أجل تطوير مهارات الأطفال الحياتية وهذا ما يميزها عن غيرها من القنوات الأخرى، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال الأقمار الصناعية المختلفة وذلك بإضافة التردد المخصص لكل قمر:

قناة طيور الجنة الجديد نايل سات

حتى يتمكن المشاهدين من استقبال تردد قناة طيور الجنة يتم اضافة البيانات التالية:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد طيور الجنة عرب سات

أهم ما يميز قناة طيور الجنة هي الجودة العالية في الصوت والصورة، لذلك يمكن ضبط التردد على عرب سات من خلال إضافة الاحداثيات التالية:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تحميل قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

يمكن تنزيل طيور الجنة من خلال إحضار الريموت كنترول ثم اضافة التردد الجديد للقناة بعد ذلك تحديد على البحث اليدوي ثم اضافة القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال البث عليه، من ثم إدراج جميع بيانات القمر المطلوبة ثم الضغط على خيار تثبيت والانتظار حتى يكتمل التحميل، وبالتالي يمكن بعد ذلك اضغط على خيار حفظ لمتابعة القناة في أي وقت.

مميزات وخصائص قناة طيور الجنة 2024

تتميز قناة طيور الجنة بعرض محتوى ترفيهي وتعليمي في الوقت ذاته يوفر للأطفال تعلم المهارات، بالإضافة إلى المميزات التالية: