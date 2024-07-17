متاح الان.. رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق والشروط المطلوبة عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة

طرحت هيئة الحج والعمرة، رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، تزامنا مع فتح باب التسجيل لقرعة الحج للموسم القادم، وأكدت إنها تعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين من أجل التسجيل في القرعة، حيث أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال الأيام القادمة، ولكن دون تحديد أي موعد رسمي حتى هذا الوقت.

رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق

أعلنت الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة العراقية، إنه يمكن للمواطنين الدخول على رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، وذلك للتسجيل بموسم الحج للعام القادم، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية.

يجب على المستخدم الضغط على زر تسجيل الدخول لموقع الهيئة.

ثم تسجيل الدخول، وكذلك كافة البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة.

اختيار أيقونة التسجيل في القرعة وذلك عبر الحقول المخصصة لذلك.

إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن بشكل صحيح.

كذلك يجب على المواطن قراءة كافة الإرشادات والشروط ثم الموافقة عليها.

تسجيل البيانات الشخص الخاصة بالفرد، والضغط على أيقونة تسجيل لتتمكن من التقديم بنجاح.

شروط تقديم طلبات الحج في العراق لعام 2025

أصدرت هيئة الحج والعمرة العراقية، عدد من الشروط اللازمة لتقديم طلبات الحج للموسم المقبل 2025، والتي جاءت على النحو التالي: