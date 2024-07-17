تنزيل pdf جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك عبر منصة مظلتي الرسمية، حيث يهدف دعم الرعاية الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، فيما ينتظر المواطنين الإعلان عن قوائم الأسماء، ليتعرفوا على أحقيتهم في الحصول على الدعم أم لا، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية والشروط اللازمة للقبول والتي جاءت كالتالي بالتفصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إنه يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم تسجيل الدخول على المنصة، عبر إدخال الاسم وكلمة المرور.

الضغط على قائمة الأشخاص المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة أسماء الأفراد المدرجين في الخدمة.

اختيار أيقونة الوجبة السابعة، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

من ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

أخيرا ستظهر أمامك تفاصيل الوجبة الأخيرة، لتتعرف على النتيجة فور ظهورها رسميا.

شروط القبول بدعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024

أشارت الوزارة إنه يوجد عدد من شروط القبول للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي جاءت على النحو التالي: