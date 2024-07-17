تنعيم الشعر بزيوت طبيعية شعرك هيتفرد بسهولة بدون فرد ولا كيراتين

تنعيم الشعر بواسطة وصفات تتكون من مواد طبيعية هو أكثر ما تلجأ إليه النساء، وعلى الرغم من إمكانية الحصول على شعر ناعم باستخدام منتجات فرد وتمليس الشعر إلا أن أغلب السيدات تتجنب شراء هذه المنتجات لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة، وكذلك الأمر بالنسبة لمصففات الشعر الحرارية فهي تؤثر بشكل سلبي على صحة جذور الشعر وتسبب له التلف والتقصف، وفي هذا المقال نذكر لكم أفضل وصفات تنعيم وفرد الشعر بمكونات طبيعية.

تنعيم الشعر

يمكن للفتيات الحصول على شعر حريري وصحي باستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة التي تغذي جذور الشعر وتعزز صحته ونعومته، وتقلل من التقصف والتشابك بشكل كبير، وفي السطور القادمة نقدم لكم أفضل هذه الوصفات:-

وصفة زيت الزيتون

للحصول على شعر ناعم يزيد من جاذبيتك ويعزز ثقتك بنفسك، يجب عليكِ استخدام وصفة زيت الزيتون، وهذه الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

نقوم بتسخين كمية زيت الزيتون في وعاء صغير على النار حتى يصبح دافئًا.

ندلك فروة الرأس بزيت الزيتون بشكل جيد.

نغطي الشعر بقبعة الاستحمام أو بواسطة منشفة.

نترك زيت الزيتون على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا.

بعد مرور الوقت يجب غسل الشعر بشكل جيد بالماء الفاتر والشامبو.

يجب استخدام هذه الوصفة المغذية للشعر مرة كل أسبوع للحصول على شعر ناعم ولامع.

وصفة خل التفاح

جربي وصفة خل التفاح الفعالة في تنعيم الشعر وتقليل التجعد بشكل ملحوظ، ويتم استخدامها كما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

كوب من الماء.

طريقة الاستخدام