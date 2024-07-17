من النهاردة هتنسي تساقط الشعر لما تعملي هذه الوصفة الطبيعية الفعالة في معالجة فراغات الشعر وتكثيفه

يعاني العديد من الناس وخصوصاً النساء من مشكلات فراغات الرأس وتساقط الشعر وهذا يسبب لهم إحباط وعدم ثقتهم في نفسهم، مما يجعلهم يلجأون إلى مستحضرات التجميل الكيميائية لمعالجة مشكلات الشعر وتكون هذه العلاجات غالية الثمن، ولا تعطي نتيجة فعالة بل تزيد من المشكلات التي تؤثر على الشعر وفروة الرأس، ولكن سنقدم لكم وصفة طبيعية لمعالجة فراغات الرأس وتساقط الشعر، وسوف تلاحظي الفرق بعد استخدام الوصفة الطبيعية التي سوف نذكرها لك فيما يأتي، يمكنكم متابعتنا لمعرفة تفاصيل الوصفة وطريقة تحضيرها.
وصفة طبيعية لملئ فراغات الرأس وتكثيف الشعر
يمكنكم عمل وصفة تساعد على علاج وجود الفراغات في الرأس وتكثيف الشعر وذلك بإستخدام هذه المكونات التالية:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- بيضة واحدة.
- 1 ملعقة كبيرة من عسل نحل.
- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الفريش.
طريقة تحضير وصفة ملء فراغات الرأس
قوموا بتحضير وصفة طبيعية لملئ فراغات الرأس وتكثيف الشعر من خلال اتباعك لهذه الخطوات التالية:
- قومي بإحضار وعاء صغير وضعي فيه كافة المكونات التي قومتي بتحضيرها وقلبيها معاً جيداً حتى تتجانس.
- قومي بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ بطريقة جيدة.
- بعد ذلك قومي بترطيب الشعر من خلال استخدام ماء الورد ثم ضعي الخليط على فروة الرأس ودلكيه وذلك باستخدام أصابعك لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط المتبقي على شعرك بأكمله وكذلك على الأطراف وعلى الجذور ثم قومي بتغطية الشعر باستخدام فوطة دافئة أو بونيه الشعر.
- اتركي شعرك على هذا الوضع لمدة ساعة.
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو لكي تتخلصي من بقايا الخليط الموجودة على الشعر.
- يمكنك أن تقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، وذلك للحصول على نتيجة فعالة عند تكرارها.