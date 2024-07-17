وزارة التموين توضح التفاصيل.. ماهى حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر أغسطس 

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
وزارة التموين توضح التفاصيل.. ماهى حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر أغسطس 

في مصر تقوم الحكومة بمنح زيادة في بطاقات التموين للأسر ذات الدخل المحدود حيث أن الهدف من هذه الزيادة هو العمل على تعزيز دعمها الاجتماعي وتحسين معيشتها كما أن هذه الزيادة تستهدف الأسر التي تتوافق مع معايير الأهلية المحددة وتتم عبر زيادة في قيمة بونات صرف الخبز بمبالغ تتفاوت وفق عدد الأسر المدرجة على كل بطاقة تموينية ولكن هل هناك زيادة بالفعل أم لا هذا ماسوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر أغسطس 

وزارة التموين أصدرت بيانا رسميا ينفي الأنباء المتداولة حول زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين في أغسطس 2024 مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأوضحت الوزارة أن أي قرار بزيادة مخصصات التموين سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي داعية المواطنين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.

الفئات المستحقة للزيادة

تمنح الزيادة في بطاقات التموين للفئات المستحقة وفقا للمعايير التالية:

  • الأسر التي يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه أو يقل راتب عائلتها عن 2700 جنيه.
  • أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.
  • اصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

الزيادة المستحقة على بطاقة التموين

قيم الزيادة المستحقة على بطاقة التموين تختلف حسب عدد الأسر المدرجة على كل بطاقة:

  • بطاقة تموينية تحتوي على أسرة واحدة يتم منح زيادة قدرها 100 جنيه شهريا.
  • بطاقة تموينية تحتوي على اثنتين أو ثلاث أسر يتم منح زيادة قدرها 200 جنيه شهريا.
  • بطاقة تموينية تحتوي على أكثر من ثلاث أسر يتم منح زيادة قدرها 300 جنيه شهريا.
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اسلام داوود

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