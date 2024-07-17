نزلت 32 جنيه.. سعر الدواجن اليوم في مصر الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 وما هو السبب الحقيقي وراء انخفاض سعرها

يعتبر الدواجن من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشهد صناعة تربية الدواجن نموا مستمرا على مدار السنوات الأخيرة، يعتبر الدواجن من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني في النظام الغذائي المصري، وتشتهر مصر بإنتاجها الوفير من اللحوم البيضاء والتي تشمل الدجاج و الأرانب والبط و الأوز، وتعتمد سعر الدواجن اليوم في مصر على عدة عوامل منها العرض والطلب في السوق المحلي وتكاليف الإنتاج والتسويق والتكنولوجيا المستخدمة في تربية الدواجن، بالإضافة إلى التكاليف البيطرية والأسعار العالمية للمواد الخام المستخدمة في تغذية الدواجن.

سعر الدواجن اليوم في مصر

إليكم سعر الدواجن اليوم الاربعاء 17 يوليو حيث تم انخفاض سعرها، وتكون الاسعار كالتالي:

أسعار الدواجن نوع الدواجن سعر البورصة (جنيه) سعر المستهلك (جنيه) دواجن عادية 65.66 75.76 دواجن حمراء و ساسو 103 – 104 113 – 114 فراخ أمهات بيضاء 63 73 فراخ بلدي 120 – 121 130 – 131

ويكون سعر البانيه اليوم: يبدأ من 200 جنيه مصري حتى 205 جنيه مصري.

وسعر كرتونه البيض الاحمر: 140 جنيه مصري للجملة، وسعر البيع للمستهلك 148 جنيه مصري.

وتكون سعر كرتونه البيض: 138 جنيه مصري، والبيع للمستهلك 148 جنيه مصري.

وسعر كرتونه البيض البلدي: تكون 140 جنيه مصري، وسعره للمستهلك 150 جنيه مصري.

اسباب انخفاض سعر الدواجن

يوجد العديد من الأسباب لانخفاض سعر الدواجن وهي كالتالي: