اشتريه وانت مغمض وهتدعيلي.. مواصفات هاتف Realme GT6 وأهم مميزاته وسعره داخل الأسواق

Realme GT6 تمثل الابتكار والأداء العالي في عالم الهواتف الذكية حيث يجمع التصميم الفاخر والمواصفات المتقدمة في جهاز واحد كما توفر هذه الهواتف تجربة استخدام سلسة وفعالة مع معالج قوي وكاميرا متطورة وشاشة AMOLED رائعة حيث إنها خيار ممتاز للأفراد الذين يبحثون عن الأداء الممتاز والتصميم المبتكر في جهاز واحد فقد تم توفير العديد من المميزات والمواصفات التي سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Realm GT6

يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر مما يضمن أداء فائقا لتشغيل التطبيقات وألعاب الجيل الحالي بسلاسة وسرعة.

تتوفر خيارات من 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X و128 أو 256 أو 512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1 مما يوفر مساحة كافية لتخزين التطبيقات والملفات بشكل مريح.

يضم نظام كاميرا خلفي ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل مما يسمح بالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يأتي بشاشة بحجم 6.78 بوصة بدقة 1264 × 2780 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة مع ألوان غنية ووضوح فائق.

تحتوي البطارية على سعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات مما يوفر طاقة كافية للاستخدام اليومي مع إمكانية إعادة الشحن بسرعة.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة Realm UI 4.0 مما يضمن تجربة استخدام مميزة ومتكاملة مع أحدث ميزات نظام التشغيل Android.

سعر هاتف Realme GT6