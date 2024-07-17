يرتفع من جديد.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق

يشهد سوق الصرف ارتفاعا ملحوظا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وهذا الارتفاع يعكس بشكل كبير السياسات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي العراقي، حيث أثار قرار البنك المركزي بتقييد عمليات شراء الدولار للمسافرين للحصول عليه عن طريق مطار بغداد فقط موجة من الانتقادات والتساؤلات بسبب عدم كفاية البنية التحتية للمطار لمعالجة عدد الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال بيع الدولار ويقدر عددها بحوالي 1200 شركة تقييد هذه العمليات إلى ستة مكاتب فقط في المطار.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
إليكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاربعاء 17 يوليو 2024 وتكون كالتالي:
|الدولار الأمريكي
|الدينار العراقي
|$1
|1,310.38 دينار عراقي
|$10
|13,103.80 دينار عراقي
|$20
|26,207.60 دينار عراقي
|$50
|65,519.00 دينار عراقي
|$100
|131,038.00 دينار عراقي
|$200
|262,076.00 دينار عراقي
|$500
|655,190.00 دينار عراقي
|$1000
|1,310,380.00 دينار عراقي
قرار البنك المركز العراقي 2024
البنك المركزي العراقي أعلن عن قرار جديد يهدف إلى تحسين عملية استلام الدولار للمسافرين وهو كالآتي:
- حيث سمح لشركات الصرافة باستلام كميات إضافية من الدولار خلال كل أسبوع، يأتي هذا القرار في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وضمان توافرها بشكل كامل للمسافرين، مما يسهم في تحقيق تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة.
- وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أهمية هذه الخطوة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتنظيم عمليات صرف الدولار وتوفير بيئة ملائمة تضمن استقرار قيمتها، يهدف ذلك إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في البلاد، ودعم السياحة والتجارة الدولية بشكل أكبر.
- هذه الخطوة تأتي في سياق جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة بالنظام المالي والاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات والمستثمرين.