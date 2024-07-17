يرتفع من جديد.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق

يشهد سوق الصرف ارتفاعا ملحوظا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وهذا الارتفاع يعكس بشكل كبير السياسات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي العراقي، حيث أثار قرار البنك المركزي بتقييد عمليات شراء الدولار للمسافرين للحصول عليه عن طريق مطار بغداد فقط موجة من الانتقادات والتساؤلات بسبب عدم كفاية البنية التحتية للمطار لمعالجة عدد الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال بيع الدولار ويقدر عددها بحوالي 1200 شركة تقييد هذه العمليات إلى ستة مكاتب فقط في المطار.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

إليكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاربعاء 17 يوليو 2024 وتكون كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي $1 1,310.38 دينار عراقي $10 13,103.80 دينار عراقي $20 26,207.60 دينار عراقي $50 65,519.00 دينار عراقي $100 131,038.00 دينار عراقي $200 262,076.00 دينار عراقي $500 655,190.00 دينار عراقي $1000 1,310,380.00 دينار عراقي

قرار البنك المركز العراقي 2024

البنك المركزي العراقي أعلن عن قرار جديد يهدف إلى تحسين عملية استلام الدولار للمسافرين وهو كالآتي: