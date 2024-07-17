استخدميها واهتمي بجسمك وخليكي زي العروسة.. طريقة تفتيح البشرة باستخدام الدلكة المغربية في المنزل بكل سهولة

تسعي الكثير من الفتيات وخاصة النساء المتزوجات إلى استخدام المنتجات التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم أيضا، ولكنها لا تعطي أفضل نتائج، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الدلكة المغربية للوجه والجسم، حيث تعمل على إزالة الجلد الميت والتصبغات ومن ثم تعمل على تفتيح الجسم وتجعله ناصع البياض، وكل ذلك بمكونات طبيعية مفيدة للجسم، وفي هذا المقال سوف نوضح مكونات وخطوات استخدام الدلكة المغربية لتفتيح البشرة والجسم.

مكونات الدلكة المغربية للوجه والجسم

يمكن تحضير المكونات التالية للحصول على جسم خالي من الجلد الميت والتصبغات وهي كالتالي:

نصف كوب كركديه مطحون.

نصف كوب طمي مغربي.

نصف كوب من ترمس مطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت سمسم.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت جوجوبا.

مقدار مناسب ماء ورد.

ثلاثة ملاعق كبيرة صبار الوفيرا.

ثلاث ملاعق كبيرة جلسرين.

طريقة تحضير الدلكة المغربية

يمكن اتباع الطريقة التالية للحصول على بشرة وجسم ناصع البياض مع بشرة ناعمة وخالية من العيوب وهي كالتالي: