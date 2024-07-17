عمو الشرطي في المستشفى: هتعرف اللي حصله عند تنزيل تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2024

قناة وناسة كيدز تعد من أبرز القنوات التي تستهوي العديد من الأسر العربية، نظراً لتقديمها محتوى مناسب للأطفال الصغار، منذ انطلاقها في عام 2007، نجحت هذه القناة الفضائية في تقديم مواد تعليمية وترفيهية موجهة للأطفال تشمل الأغاني التعليمية والأناشيد التي تهدف إلى إسعاد الصغار، لذا تعتبر هذه القناة من القنوات المفضلة للأطفال في مراحلهم العمرية الأولى.

تردد قناة وناسة على نايل سات

يعشق الأطفال في كافة أرجاء العالم العربي أغاني قناة وناسة ويحرصون على متابعة جديدها باستمرار، لذلك قمنا بتوفير التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تميزت قناة وناسة للأطفال بأغانيها الرائعة والشخصيات الكرتونية التي تقدم من خلالها الأغاني، لمحبي متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات، يمكن تنزيل التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

الجودة: HD.

أحدث أغاني قناة وناسة

دائماً ما تقدم قناة وناسة للأطفال أغاني جديدة تجذب انتباه الأطفال المحبين لمتابعتها، ومن خلال السطور التالية، سنتعرف على بعض الأغاني الجديدة التي تعرضها القناة (شو بيقولوا الحيوانات يا لولو – عمو الشرطي في المستشفى – كيف بيمشي الحيوانات يا لولو – أغنية لولو الشطورة – لولو فقدت جزمتها)

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هذا وتعد قناة وناسة كيدز واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في مجال الترفيه والتعليم للأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للأسر الباحثة عن محتوى مميز يناسب صغارهم، مما يجعل من ترددها هدف للجميع يسعى للوصول اليه، وخاصة الأسر التي ترغب في تقديم برامج متميزة وهادفة وهادئة لابنائها، وهي برامج ذات طابع تعليمي متميز.