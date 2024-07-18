ولادك هيطلبوها منك كل يوم.. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في المنزل بالطريقة الصحيحة وبكل تكاتها

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحضير وجبة لذيذة وشهية تذكرنا بالمطاعم الشهيرة، فإن شاورما الدجاج السوري هي الخيار المثالي، تعتبر الشاورما من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، فهي تجمع بين النكهات الرائعة والتوابل الشهية التي تجعلها وجبة متكاملة، في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، لتستمتعي بطعم شاورما الدجاج السوري الطازجة في راحة منزلك.
مكونات شاورما الدجاج
لتحضير شاورما الدجاج في المنزل، ستحتاجين إلى المكونات التالية:
- 500 جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- ربع كوب الزبادي.
- عصير نصف ليمونة.
- فصين ثوم.
- ملعقة صغيرة من: الكمون – البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما – الفلفل الأسود – الكزبرة – الملح – القرفة – الكركم.
طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري
- في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع الزيت والليمون، ثم ضيفي الثوم والتوابل، وامزجي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- ضعي شرائح الدجاج في الوعاء مع التتبيلة وقلبيها جيداً حتى تتغطى جميع الشرائح بالتتبيلة، وغطي الوعاء بغطاء بلاستيكي وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تركه طوال الليل حتى تتشرب الشرائح النكهات بشكل أفضل.
- سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية، ثم أضيفي القليل من الزيت أو يمكنك استخدام زيت الزيتون، ضعي شرائح الدجاج في المقلاة دون تكديسها، واتركيها تطهى لمدة 5-7 دقائق على كل جانب حتى تنضج الشرائح وتصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- يمكنك تحضير الخبز المخصص للشاورما، مثل خبز الصاج أو الخبز العربي، كما يمكنك تجهيز الصلصات التي تفضلينها مثل صلصة الطحينة، صلصة الثوم، أو صلصة المايونيز، يمكنك أيضاً تحضير بعض الخضروات مثل الخيار والطماطم والخس لإضافتها إلى الشاورما.
- بعد أن تنضج شرائح الدجاج، أخرجيها من المقلاة وقطعيها إلى قطع صغيرة، ضعي شرائح الدجاج في الخبز مع الخضروات والصلصات التي اخترتها، ثم لفيها بشكل جيد، يمكنك أيضاً تقديمها مع البطاطس المقلية أو السلطة كمقبلات.