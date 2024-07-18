ولادك هيطلبوها منك كل يوم.. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في المنزل بالطريقة الصحيحة وبكل تكاتها

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحضير وجبة لذيذة وشهية تذكرنا بالمطاعم الشهيرة، فإن شاورما الدجاج السوري هي الخيار المثالي، تعتبر الشاورما من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، فهي تجمع بين النكهات الرائعة والتوابل الشهية التي تجعلها وجبة متكاملة، في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، لتستمتعي بطعم شاورما الدجاج السوري الطازجة في راحة منزلك.

مكونات شاورما الدجاج

لتحضير شاورما الدجاج في المنزل، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

500 جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ربع كوب الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

فصين ثوم.

ملعقة صغيرة من: الكمون – البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما – الفلفل الأسود – الكزبرة – الملح – القرفة – الكركم.

طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري