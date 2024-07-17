لما تجربي الوصفة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه مش هتصدقى النتيجة.. لما شعرك يطول بشكل ملحوظ

يعتبر الشعر الطويل والصحي من أهم ما تبحث عنه السيدات والفتيات لأننا نعرف جيداً أن تاج المرأة هو شعرها، لذلك دائما ما تبحث عن الوصفات والزيوت التي تساعدها في ذلك، حيث يمكنها استخدام عدة زيوت ووصفات مختلفة لمعالجة الشعر وتطويله والحصول على نتيجة مبهرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة لتطويل الشعر وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

نقدم لك وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، يمكنك فقط استخدام هذه المكونات التالية لتحضير الوصفة من خلال ما يلي:

كوب حنة مطحونة.

كوب لبن رائب.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر وتكثيفه

يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع النقاط التالية:

احضري إناء وقومي بوضع الحنة واضيفي لها كوب اللبن الرائب وعصير الليمون.

بعد ذلك قومي بمزج هذه المكونات جيداً معاً حتى تصبح مثل العجين.

ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك من الجذور للأطراف واتركيه لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك قم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

يمكنك تكرار هذه الوصفة أسبوعياً أو كل أسبوعين حتى تحصلي على نتيجة.

ماسك الجرجير والصبار للشعر

يمكنك تجريب ماسك الجرجير والصبار للشعر للحصول على نتائج مرضية للشعر من خلال اتباع الآتي:

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من الجرجير المفروم.

طريقة تحضير ماسك الجرجير والصبار للشعر

بعد تحضير جميع مكونات الماسك سوف نتبع الخطوات التالية: