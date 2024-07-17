خبر من العيار الثقيل.. عودة المعاش المبكر في مصر 2024 وأهم الشروط المطلوبة لتقديم عليه

عودة المعاش المبكر في مصر 2024، ‏بناءً على القوانين الجديد الخاصة باللائحة الجديدة في التأمينات الاجتماعية والقوانين المتعلقة بالحصول على المعاش المبكر والحصول على المعاش الخاص بالوفاة وهذه الأمور، وقامت المواد الجديدة وبالتحديد المادة رقم سبعة في القانون 102 بالتأكيد على الشروط التي يجب أن يتم توفرها في الشخص للحصول على المعاش المبكر ويتم ذلك بمساعدة جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على المعاش بسبب الكثير من الظروف التي قد تضطرهم لهذا الأمر.

‏شروط الحصول على المعاش المبكر

‏حتى يتم الحصول على المعاش المبكر لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط وفقًا للقواعد الموضوعة من التأمينات الاجتماعية:

‏من أهم الشروط هو إنهاء النشاط أو العمل الخاص بالمؤسسة من قبل المشترك.

‏إذا تعرض المستفيد إلى الوفاة أو العجز فيشترط أن تكون نسبة المعاش المبكر لا تقل عن 50% من الراتب الكلي.

‏يجب أن تكون مدة المساهمة في العمل لا تقل عن 20 سنة بشكل فعلي ولكن في الوقت الحالي ومع حلول عام 2025 تم مد المدة لتكون 25 عام بشكل فعلي.

ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا للقانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

سداد جميع الأقساط المستحقة على المؤمن عليه.

‏يجب أن يتم تقديم النموذج الخاص بعملية الصرف وهذا يكون وفقا للمادة رقم 20 الموضحة في القانون.

عودة المعاش المبكر في مصر 2024

‏عدد كبير جدا من الأشخاص تحت سن الستين في مصر يتسائلون عن كيفية الحصول على المعاش المبكر وما هي الشروط الموضوعة وذلك بسبب العديد من الظروف التي دفعتهم لهذا الأمر، ولكن بعد توضيح هيئة التأمينات الاجتماعية لكافة التفاصيل والشروط حتى يتمكن الأشخاص الذين عجزوا عن العمل أو أصبحوا غير قادرين على ذلك من التقديم للحصول على المعاش المبكر ويتم ذلك وفقًا للشروط الموضحة في السابق.