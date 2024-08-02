من هنا الان.. شروط وطريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

تعمل الحكومة الجزائرية مؤخراً على توفير عدد كبير من الخدمات لمواطنيها لمساعدتهم في إدارة شؤون حياتهم والتخلص من الأعباء المتراكمة عليهم والعمل تحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، وبالأخص للفئات محدودة الدخل ومن إحدى أهم تلك الخدمات هي توفير دعم للشباب الغير العاملة والمساعدة في إيجاد وظائف لهم تؤمن لهم مستقبلهم المعيشي، لذلك أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة للشباب الجزائري، والتي تساعدهم في توفير الدعم المالي لهم، لذلك يبحث العديد منهم مؤخراً عن كيفية تجديد منحة البطالة مؤخراً وهو ما نعرضه إليكم في السطور التالية.

طريقة تجديد منحة البطالة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها من أحل تجديد منحة البطالة وهي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

يكتب المتقدم لطلب رقم بطاقة الهوية الوطنية الشخصية وكذلك رقم التسجيل.

اضغط على خاصية تجديد منحة البطالة خلال 6 أشهر.

اضغط على زر “إرفاق وتحميل جميع الأوراق المطلوبة”.

اضغط على زر “تجديد الطلب”.

أهم شروط تجديد منحة البطالة

تأتي شروط الحصول على منحة البطالة للشباب الجزائري كالآتي :