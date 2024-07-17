“لهذه الفئات”.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التموين عن بدء استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024، في إطار جهودها لدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأسر من الاستفادة الكاملة من الدعم الحكومي المقدم للسلع الأساسية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الضرورية للعائلات.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

البطاقة التموينية يمكن أن تشمل 3 أفراد كحد أقصى، ولإضافة فرد رابع يجب أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

يجب ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين 4 أفراد.

يجب أن يكون عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم لا يقل عن 4 سنوات.

يشترط الدخل الشهري لصاحب البطاقة أن يكون أقل من 3000 جنيه.

ما هي الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

في حالة أن المعاش الشهري أقل من 2500 جنيه.

أبناء أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقو معاش تكافل وكرامة.

أبناء المرأة المعيلة أو الأرملة.

أبناء العمالة غير المنتظمة.

أبناء الأسر البديلة.

زوجة الشهيد.

أبناء الشهداء.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

ابدأ بفتح الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية.

ابحث عن أيقونة “التموين” واضغط عليها.

اختر “إضافة الأبناء غير المقيدين”.

أدخل رقم هاتفك في المكان المخصص.

قم بإدخال الرقم السري.

أدخل بيانات الأم في الخانة المخصصة عند ظهورها.

النقر على خانة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”.

أدخل اسم الطفل رباعياً.

اكتب الرقم القومي للطفل كما هو موجود في شهادة ميلاده.

حدد صلة القرابة بين الطفل وصاحب البطاقة.

اضغط على زر “إضافة”.

اضغط على “تقديم الطلب”، ثم اختر “موافق”.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين