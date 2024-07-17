مهمات جاتا سان اندرس GTA San Andreas ⭐⭐⭐⭐ (عديها في غمضة عين) + باقة من أقـــوي شفرات جي تي اي

مهمات جاتا سان اندرس من المهمات التي يطلب من اللاعب القيام بها، وذلك من خلال أداء المهمة على أكمل وجهة، حيث تعد لعبة جاتا من افضل الألعاب الإلكترونية القوية التي يفضلها اللاعبين حول العالم والتي يريدون لعبها بكل قوة وإثارة ومتعة وهو ما يجعل اللعبة أكثر قوة وإثارة ومتعة من ذي قبل، وإليكم أهم هذه المهمات التي تجذب اللاعبين إلى اللعبة.

مهمات جاتا سان اندرس

تحتوي لعبة مهمات جاتا سان اندرس على الكثير من الألعاب في جميع النسخ الخاصة بها ويعد من أبرز هذه المهمات ما يلي:

مهمة Stowaway

وهي من المهام التي تطلب من بطل اللعبة Carl Johnson حيث يطلب منه عميل حكومي أداء مهمة Stowaway، ويتم ذلك من خلال لقاء العميل في مكان تحطم الطائرات، وتكون المهمة بصعود البطل كارل إلى متن طائرة منافسة للعميل الحكومي ووضع قنبلة بها لتفجيرها.

المهمة تتطلب أيضا قتل العملاء الذين يقابلون كارل ويحاولون إيقافه ويكون ذلك باستخدام سلاح أبيض، ويتجنب إطلاق النار لأن ذلك يؤدي إلى تفجير الطائرة.

مهمة Are You Going to San Fierro

في هذه المهمة يقوم كارل بزيارة ذا تروث في المزرعة الخاصة به ولكن أثناء الزيارة يكتشف الأخير أن صديق آخر قد أخبر الشرطة عن حقل مخدر الماريجوانا الخاصة به، يحاول ذا تروث إخفاء نبات المخدر فيحضر قاذف لهب ويعطي كارل واحد ليستخدمه في حرق النبات.

بعد إزالة حقل المارجوانا يعطي ذا تروث كارل قاذف آخر ليدمر به الطائرة الخاصة بالشرطة والتي تطارد الثنائي، بعد ذلك يقوم الاثنان بركوب سيارة يسميها ذا تروث السفينة الأم ويذهبان إلى المرآب، فهذه تعتبر من المهمات المثيرة والممتعة في اللعبة.

شفرات جي تي اي

شفرات Grand Theft Auto San Andreas هي أكواد تستخدم لتفعيل ميزات خاصة في اللعبة أو لتحقيق تأثيرات معينة. هنا بعض الشفرات الشهيرة لـ GTA: San Andreas: