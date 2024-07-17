يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد بدء الدراسة في مصر ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك من أجل الاستعداد للدارسة، ولتقديم أولياء الأمور أبنائهم في المرحلة الابتدائية.

موعد بدء الدراسة في مصر

موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر حقيقة أم شائعة التعليم توضح حقيقة هذا الأمر

من المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة في مصر وانطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الحالي في اليوم الأول من شهر أكتوبر القادم، وسيستمر الترم الأول لمدة 14 أسبوعًا حتى 15 يناير 2025.

وسيتم الاستعداد لاستقبال امتحانات الترم الأول من يوم 14 يناير 2025 م، ومن المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني في يوم 11 فبراير 2025 م.

خطوات التقديم في الجامعات المصرية

هتبدأ أمتى؟.. موعد بدء الدراسة 2025 في المدارس والجامعات المصرية

لتتمكن من التقديم في الجامعات المصرية يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الخاص بالتنسيق. يقوم الطالب بتسجيل كافة البيانات، وطباعة صورة. الاحتفاظ بكود الدخول والرقم السري. تحديد موعد تقديم الأوراق اللازمة لمكتب التنسيق. بإمكان الطالب تعديل الرغبات حتى موعد انتهاء التسجيل فقط.

شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي

في حال كنت ترغب في التحويل بين المدارس عليك معرفة الشروط اللازمة للتحويل، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

التأكد من القيام بعملية التحويل في خلال الأيام التي تقوم مدير التربية والتعليم بتحديدها.

يجب أن يتم التأكد من الإدارة أن المدرسة التي سيتم التحويل لها تسمح لاستقبال طلب التحويل وأنها لم تكتف بعد بالعدد.

تحويل الطلب للإدارة المختصة التعليمية والتي تعد تابعة للمحافظة التابع لها.

الموافقة على عملية التحويل من قبل المدرسة التي يوجد بها الطالب.

بعد الاطلاع على موعد بدء الدراسة في مصر تبين لنا أنه سيكون في بداية شهر أكتوبر لهذا العام، وسوف ينتهي الفصل الدراسي الأول وتبدأ الامتحانات منتصف شهر يناير لعام 2025، وأن هناك مجموعة من الشروط التي يجب الاطلاع عليها قبل عملية التحويل من مدرسة لمدرسة أخرى.