مع التلاوات الرائعة والأصوات العذبة الروحانية: على قناة المجد للقرآن الكريم وترددها 2024

الآن مع التلاوات الرائعة والأصوات العذبة، لكل محبي ومستمعي القرآن الكريم، نقدم لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم، القناة التي أصبحت ملاذًا لكل من يتوق لسماع القرآن بأصوات قراء مميزين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث تعمل قناة المجد للقرآن الكريم على مدار الساعة، ملتزمة بأعلى المعايير الإسلامية في بث تلاوات القرآن الكريم، وبالتالي إنها ليست مجرد قناة، بل هي نافذة روحانية تتيح للمشاهدين الاستمتاع بالقراءات العذبة والخشوع في تلاوات الكتاب الكريم.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

كما سبق وأن ذكرنا تُعد قناة المجد للقرآن الكريم من القنوات التي تتميز ببث القرآن على مدار اليوم، مع تقديم تلاوات مختلفة بصوت نخبة من أشهر المشايخ من كافة أنحاء العالم الإسلامي، ونظراً لشعبيتها الكبيرة، يبحث الكثير من متابعي القناة عن الترددات الجديدة لضمان استمرار استماعهم لتلاواتهم المفضلة، وفيما يلي نقدم لكم أحدث ترددات القناة 2024:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11173.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال تردد قناة المجد للقرآن الكريم على جهاز التلفاز

لضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة المجد للقرآن الكريم، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

تشغيل جهاز الاستقبال والتلفاز: استخدم جهاز التحكم لتشغيل التلفاز وجهاز الاستقبال.

الوصول إلى القائمة الرئيسية: ادخل إلى القائمة الرئيسية من خلال جهاز التحكم.

الدخول إلى إعدادات القنوات: ابحث عن خيار ضبط القنوات في القائمة.

إدخال تردد القناة الجديد: أدخل الترددات الجديدة المذكورة أعلاه.

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تحديد القمر الصناعي: اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات) وأدخل البيانات.

البحث عن القناة: ابدأ عملية البحث ليتمكن جهاز الاستقبال من العثور على القناة.

حفظ القناة: بعد العثور على قناة المجد، قم بحفظ التغييرات وتثبيت القناة.

الاستمتاع بالقناة: استمتع بسماع القرآن الكريم على قناة المجد بجودة عالية.