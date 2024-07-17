سلي وفرح أطفالك.. استقبل الآن أحدث تردد قناة تنة ورنة للأطفال 2024 نايل سات وعربسات

تعد قناة تنة ورنة من أشهر قنوات الأطفال العربية التي تقدم محتوى ترفيهيا هادفا للأطفال من سن 3 سنوات حتى 12 عام، تتميز القناة ببثها المتنوع من أفلام الكرتون والبرامج التعليمية والأغاني المميزة التي تسعد الأطفال وتسلي أوقاتهم، فإذا كان يوجد في بيتك طفل فلابد من استقبال تردد قناة تنة ورنة بأحدث تردد لها لعام 2024.

تردد قناة تنة ورنة 2024 للأطفال

تردد قناة تنة ورنة على النايل سات:

التردد: 11853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الجودة: HD

التشفير: مفتوح

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات:

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/4

الجودة: SD

التشفير: مفتوح

كيفية ضبط تردد قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال.

انتقل إلى قائمة التركيب أو التثبيت.

اختر إضافة تردد جديد يدويًا.

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه (القمر الصناعي، التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

اضغط على زر حفظ.

انتظر بضع دقائق حتى يتم البحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات.

تأكد من أن جهاز الاستقبال لديك يدعم التردد المذكور.

محتوى قناة تنة ورنة

تقدم قناة تنة ورنة مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال، بما في ذلك:

أفلام كرتون مشهورة مثل تنة ورنة، توم وجيري، وسبونج بوب.

برامج تعليمية تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

أغاني مرحة تسعد الأطفال وتحفز إبداعهم وتسلي أوقات فراغهم.

برامج تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة واللعب والحفظ للحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية.

تعد قناة تنة ورنة من أفضل قنوات الأطفال العربية التي تقدم محتوى هادف وممتع للأطفال، تأكد من ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك واستمتع بمشاهدة برامجها مع أطفالك.