الحلقه الأولى من الموسم الثاني مسلسل السلطان محمد الفاتح على هذه القنوات

ينتظر عشاق المسلسلات التاريخية التركية موعد الجزء الثاني من المسلسل الشهير صلاح الدين الأيوبي، حيث أن المسلسل يحظى بشعبية كبيرة وإقبال واسع من مختلف الجنسيات فإن أحداث المسلسل تدور حول قصة البطل صلاح الدين الأيوبي وعن رحلته التاريخية وانتصارها على الصليبيين والتتار والمغول وتوحيد المسلمين واستعادة القدس، حيث أن المعدلات تزداد لمعرفة أحداث الموسم الثاني من المسلسل وسوف نعرض لكم موعد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

المسلسل استطاع بتحقيق نجاح كبير وانتشار واسع حيث ان هذا المسلسل يمتاز بأنه تجربه رائعة تم تصويره في عدد من الأماكن الشهيرة يجسد فترة تاريخية معينه مليئة بالأحداث كما أن الممثلين أدائهم اكثر من رائع في أداء الشخصيات التاريخية بشكل واقعي استطاع ان يقنع المشاهد بشكل كبير ومن المتوقع أن يعرض المسلسل خلال شهر سبتمبر القادم ويمكن أن تستمتع بحلقاته كاملة.

تردد قناة اي تي في التركية

من القنوات التي تعرض المسلسل الجزء الثاني صلاح الدين الأيوبي عبر شاشاتها بجوده عالية حيث ان مسلسل يعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساء ويمكن أن نتعرف على تردد القناة على النحو التالي:

تردد القناة 10796.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا 3 /4.

الاستقطاب افقي.

كما يمكن ان تتابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي: