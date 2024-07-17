تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني وموعد العرض

يتساءل العديد من الجماهير لمعرفة موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حيث انه من المسلسلات الشهيرة التي تجسد حياة البطل و الفتوحات والمعارك التي قام بها لذلك فالمسلسل حائز على اعجاب الجميع من الاشخاص ومن بطولة عدد كبير من النجوم الذين استطاعوا تجسيد عمل فني يضم احداث تاريخية رائعة ومميزة، وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية تردد القنوات الناقلة للمسلسل وموعد العرض.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

إذا كنت ترغب في متابعة الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على القنوات الفضائيه يجب عليك ان تقوم بتنزيل القنوات الناقله له، حيث انك سوف تستمتع بالمسلسل بجوده عاليه من خلال القنوات حيث ان المسلسل يجسد رحلة تاريخيه رائعه ويسلط الضوء على أحداث تاريخية وجوانب متعددة من شخصية القائد والبطل صلاح الدين ويعرضها بأسلوب درامي مشوق.

تردد قناة الفجر الجزائرية

من أهم القنوات التي تذيع مسلسلات تركيه عبر شاشاتها ومن أشهر هذه المسلسلات مسلسل صلاح الدين الأيوبي، فهي من القنوات التي يتابعها الملايين من الأشخاص من مختلف الوطن العربي ويعرض المسلسل مرة اسبوعيا ويعاد مرة اخرى للاستمتاع به ويجب ان تقوم بتنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 12034.

معامل تصحيح الخطا ¾.

معامل الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات يكون على النحو التالي