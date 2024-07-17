أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المسقعة الإقتصادية على أصولها في البيت بكل تكاتها

تعد المسقعة من الأطباق العربية المحبوبة التي تتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، لكن قد يظن البعض أن تحضيرها يتطلب الكثير من المكونات والمصاريف، مما يجعلها غير مناسبة لميزانية محدودة لذا، يسعدنا اليوم أن نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المسقعة في المنزل بطريقة اقتصادية دون التخلي عن مذاقها اللذيذ.

طريقة عمل المسقعة على أصولها

المكونات:

2 كيلو باذنجان رومي متوسط الحجم.

2 حبة بصل مفروم.

5 فصوص ثوم مفروم.

5 حبات طماطم مقطعة مكعبات.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب زيت نباتي.

خطوات عمل المسقعة

اغسلي الباذنجان جيدًا ثم قشريه وقطعيه إلى شرائح متوسطة السمك.

رشي الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 30 دقيقة لتصفية الماء الزائد.

بعد ذلك، اغسلي الباذنجان مرة أخرى وجففيه جيدًا.

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة و أضيفي شرائح الباذنجان وقلبيها حتى تكتسب اللون الذهبي من جميع الجوانب.

ارفعي الباذنجان من الزيت واتركيه على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

في نفس القدر الذي قليت فيه الباذنجان، سخني الزيت مرة أخرى و أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.

أضيفي الطماطم، صلصة الطماطم، الملح، والفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدًا واتركيها على نار هادئة حتى تنضج الطماطم وتصبح الصلصة سميكة.

رصي نصف كمية شرائح الباذنجان في صينية فرن وزعي الصلصة فوق الباذنجان.

يمكن إضافة اللحم المفروم أو خضروات أخرى إلى المسقعة حسب رغبتك” هذه الخطوة اختيارية”.

ادخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

قدمي المسقعة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

هذه كانت أسهل طريقة لعمل المسقعة في البيت بدون تكلفة كبيرة وبمذاق شهي يضاهي أكبر المطاعم.