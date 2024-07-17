 استعلم من هنا.. رابط نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 في جميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالإعلان عن طلاب الثانوية العامة سوف يقومون بالانتهاء من عملية الإمتحانات في 18 يوليو الجاري، وأن عملية تصحيح الإمتحانات سوف تأتي مباشرة فور الإنتهاء من عملية الإمتحانات بعد ذلك سوف تقوم الوزارة بإعلان النتائج مباشرة، وذلك عبر رفعها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية مشددة على أن عملية تصحيح الإمتحانات تتم بكل حيادية وشفافية، ونبين في سياق التقرير التالي التفاصيل الخاصة بنتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن أن الموعد الخاص بنتائج امتحانات الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 سوف تكون بعد الانتهاء من الامتحانات وتصحيح الأوراق، وسيتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بموقع وزارة التربيه والتعليم اليمنية وعن طريق بعض النقاط كالتالي:

أولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثانيا: إختيار الايقونة الخاصة بكلمة نتائج من القائمة الرئيسية المتاحة.

ثالثا: يقوم الطالب باختيار الشعبة الخاصه به سواء أدبي أو علمي.

رابعاً: إختيار السنة الدراسية الحالية 2023 /2024.

خامسا: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

سادسا: الضغط على الايقونه الخاصة بكلمة بحث.

نتائج الثانوية العامة في اليمن الإدارة العامة للاختبارات

كما يمكن للطلبة والطالبات معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 عبر الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات وعن طريق إتباع بعد الخطوات وهي كالتالي: