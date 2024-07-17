تتابعون معنا القمة المرتقبة وحسم الصراع، موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة للقمة 2024، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفريق الأول لنادي الأهلي فوزًا هامًا على نادي بيراميدز بنتيجة 3-2 المباراة أُقيمت يوم الجمعة 12 يوليو على استاد القاهرة الدولي، وأصبحت حديث الجميع مع تقدم الوقت حول موعد المباراة القادمة بين الفريقين في الدوري المصري لموسم 2023/2024.

القمة المرتقبة موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري 2024

نضعكم الآن أمام مواجهة القمة المرتقبة وحسم الصراع، تعرف على موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري، حيث تحدد موعد المباراة القادمة بين الأهلي وبيراميدز وذلك يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024، على ملعب الدفاع الجوي، حيث ستنطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

بعد فوز الأهلي الأخير وتقليص الفارق بينه وبين بيراميدز، تصبح المواجهة المقبلة ذات أهمية كبيرة، حيث يسعى كل فريق للفوز لتعزيز موقعه في الصدارة أو للتقدم نحوها، المتابعون والمشجعون يترقبون هذه المواجهة بشغف، مع توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم كل فريق في سباقه نحو اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين بيراميدز والأهلي

بعد أن تعرفتم معنا على القمة المرتقبة وحسم الصراع، موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري، ننتقل الآن للتعرف على القنوات الناقلة للقمة المرتقبة بين فريقي بيراميدز والأهلي بالدوري المصري، يُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1، التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح للمشاهدين متابعة كافة تفاصيل اللقاء وتحليلها الدقيق.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

بعد أن سقنا لكم من خلال ما سبق القمة المرتقبة وحسم الصراع، موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة للقمة 2024، نتعرف معكم الآن على نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري، حيث كانت قد إنتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، واستطاع محمد مجدي قفشة بأحراز هدف عالمي أعطى المارد الأحمر النقاط الثلاث ليقترب أكثر من الإحتفاظ باللقب.