“رسمياً”.. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن إلغاء فواتير الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة.. وداعاً لفواتير الكهرباء الورقية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إطلاق تطبيق جديد يهدف إلى تحسين كفاءة عمليات دفع الفواتير وتوفير الوقت والجهد، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين التحول الرقمي في قطاع الطاقة والكهرباء، ومع إدخال هذا التطبيق سيتم التخلص من الفواتير الورقية التقليدية، ليحل محلها نظام دفع إلكتروني شامل، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين تسديد فواتيرهم عبر الإنترنت أو من خلال مكائن الدفع الإلكتروني المتاحة، مما يسهل عملية الدفع ويجعلها أكثر مرونة وسرعة.

تطبيق لدفع فواتير الكهرباء

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة على تنفيذ خطة لتحويل العدادات التقليدية إلى عدادات رقمية تعمل بنظام الدفع المسبق، تهدف هذه الخطة إلى تحديث نظام العدادات خلال العقد المقبل، مما سيسهم في تحسين دقة القراءة وتيسير عملية الدفع، كما يهدف التطبيق الجديد إلى تبسيط حياة المواطنين من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تجعل إدارة فواتير الكهرباء أكثر سهولة وراحة:

دفع فواتير الكهرباء: يوفر التطبيق للمستخدمين طريقة مريحة لدفع فواتير الكهرباء الشهرية، حيث يمكنك الآن دفع فاتورتك في أي وقت ومن أي مكان، سواء عبر هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار.

متابعة استهلاك الكهرباء: يتيح لك التطبيق متابعة استهلاكك الشهري من الكهرباء، مما يساعدك هذا على مراقبة استهلاكك بشكل دوري، وضبط استخدامك للطاقة وتوفير المال.

الإبلاغ عن الأعطال: يمكنك من خلال التطبيق الإبلاغ عن أي أعطال قد تحدث في شبكة الكهرباء بسرعة وسهولة.

التواصل مع شركة الكهرباء: يوفر التطبيق وسيلة للتواصل المباشر مع خدمة عملاء شركة الكهرباء.

يعتبر هذا التطبيق خطوة كبيرة نحو تحقيق التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، مما يعزز من راحة المستخدمين ويجعل إدارة فواتير الكهرباء أكثر فعالية.

مزايا التحول الرقمي

يقدم التحول الرقمي العديد من المزايا التي تعزز من كفاءة الخدمات وتوفر فوائد متعددة: