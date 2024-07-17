في 3 أيام.. تخلصي من الصراصير الصغيرة والكبيرة نهائياً وبدون مبيدات أو عجينة

تعد الصراصير من أكثر الحشرات المزعجة التي تهدد راحة ساكني المنازل، ناهيك عن مخاطرها الصحية الجمة ولذلك، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للتخلص منها نهائياً، وفي هذا المقال، سنقدم لكم خطوات مجربة للقضاء على الصراصير، مع التركيز على الطرق الطبيعية والآمنة، مع بعض النصائح لمنع عودتها مرة أخرى.

طرق فعالة للتخلص من الصراصير نهائيا

هناك عدد من الخطوات التي لابد من اتباعها للتخلص من الصراصير نهائياً، وإليكم هذه الخطوات:

تعد النظافة هي العدو اللدود للصراصير، حيث تساعد على إزالة مصادر الطعام والمأوى التي تجذبها.

احرص على تنظيف الأطباق بعد كل وجبة، ولا تترك بقايا الطعام على الأسطح أو في الأحواض.

تأكد من إخراج القمامة يومياً أو كل يومين، وإغلاقها بإحكام لمنع دخول الصراصير إليها.

قم بمسح الأرضيات بانتظام باستخدام ماء ممزوج بالخل أو بالصابون، مع الحرص على تنظيف الأركان والشقوق.

احرص على تخزين الطعام في عبوات محكمة الإغلاق لمنع وصول الصراصير إليه.

قم بإصلاح أي تسريبات للمياه في المنزل،

استخدم السيليكون أو المعجون لسد أي شقوق أو فجوات في الجدران والأرضيات،

تخلص من أي أشياء قديمة أو مكدسة في المنزل.

وصفات طبيعية للقضاء على الصراصير