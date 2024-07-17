هام وعاجل.. وزارة التربية العراقية توضح أهم استعدادات استلام نتائج السادس الاعدادي 2024 وكيفية الاستعلام عنها عبر منصة نجاح

تعتبر نتائج السادس الإعدادي في العراق من الأحداث المهمة التي ينتظرها الطلبة وأولياء الأمور، حيث تعد استعدادات استلام نتائج السادس الاعدادي 2024 نقطة تحول حاسمة في مسيرة الطالب الأكاديمية، مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي لعام 2024، يبدأ الطلاب وأسرهم بالاستعداد لهذه اللحظة التي تحدد مستقبلهم الدراسي والمهني، تتضمن استعدادات استلام نتائج السادس الإعدادي العديد من الجوانب النفسية واللوجستية، التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق المرتبطين بهذه الفترة.

استعدادات استلام نتائج السادس الاعدادي 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية بشأن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الفيس بوك وعبر القنوات غير الرسمية التي تزعم تحديد موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2024، و أعلنت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها تتكرر يوميا مما أدى إلى إرباك الطلاب وأولياء الأمور حول الموعد الحقيقي لإعلان النتائج، و الاستعلام عن النتائج باتباع التالي:

الدخول إلى منصة نجاح الالكترونية.

كتابة الرقم الامتحاني والرقم السري.

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

تظهر لك جميع تفاصيل نتيجة الطالب والمجموع الكلي.

يمكنك طباعة النتيجة.

موعد امتحانات السادس الاعدادي دور ثاني

الوزارة أعلنت عن جدول الامتحانات الوزارية لطلاب المرحلة الاعدادية الدولية الثانية خلال الساعات الأخيرة وهي كالآتي: