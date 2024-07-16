لضيافة مميزة .. طريقة عمل شاي كرك بالزعفران والهيل بأسرار دول الخليج

جرت العادة على تقديم شاي الكرك للضيافة في السعودية والأردن واليمن والكويت ودول الخليج العربي، حيث يتمتع ذلك الشاي بمذاق مميز ومختلف لإحتوائه على البهارات بنسب معينة، حيث يعتبر ذلك المشروب إشارة إلى حسن الاستقبال والضيافة الفاخرة، ولتلك الأسباب تبحث ربة المنزل عن طريقة تحضير ذلك الشاي في المنزل بنفس المذاق المعتاد في دول الخليج وأيضاً الهند التي يرجع إليها أصول تحضير ذلك المشروب.
مقادير عمل شاي كرك بالزعفران والهيل
يتمتع شاي كرك بمذاق مختلف ومميز على اختلاف مذاق الشاي العادي، ويمكن تحضير ذلك المشروب من خلال تجهيز المقادير التالية:
- 5 جرام زنجبيل مبشور.
- 2 مسمار قرنفل.
- 3 جرام زعفران.
- 4 حبات هيل.
- لتر ماء ساخن.
- 4 معالق شاي صغيرة الحجم.
- 4 معالق كبيرة سكر أبيض ناعم بوزن 40 جرام.
- عبوة حليب مبخر غير محلي
- عود قرفة.
طريقة عمل شاي كرك بالزعفران والهيل
لتحضير ذلك المشروب الساخن المميز وتقديمه مع المعمول للضيافة أو لقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة، يتم اتباع الخطوات التالية:
- وضع الماء في وعاء الموقد.
- إضافة السكر والهيل والقرنفل والزعفران.
- تقليب المكونات حتى يختفي السكر.
- بعد ذلك يتم إضافة الشاي وتقليبه مع المكونات إلا أن يتغير لون الماء إلى البني.
- تشغيل الموقد على حرارة متوسطة.
- عندما يبدأ الشاي في الوصول إلى مرحلة الغليان يتم إضافة الحليب المكثف.
- ترك الشاي يغلي لعدة دقائق على حرارة هادئه حتى يتم استخلاص الزيوت من القرنفل وباقي المكونات.
- تصفيه الشاي من خلال مصفاه ضيقة.
- سكب الشاي في أكواب التقديم.