لضيافة مميزة .. طريقة عمل شاي كرك بالزعفران والهيل بأسرار دول الخليج

جرت العادة على تقديم شاي الكرك للضيافة في السعودية والأردن واليمن والكويت ودول الخليج العربي، حيث يتمتع ذلك الشاي بمذاق مميز ومختلف لإحتوائه على البهارات بنسب معينة، حيث يعتبر ذلك المشروب إشارة إلى حسن الاستقبال والضيافة الفاخرة، ولتلك الأسباب تبحث ربة المنزل عن طريقة تحضير ذلك الشاي في المنزل بنفس المذاق المعتاد في دول الخليج وأيضاً الهند التي يرجع إليها أصول تحضير ذلك المشروب.

مقادير عمل شاي كرك بالزعفران والهيل

يتمتع شاي كرك بمذاق مختلف ومميز على اختلاف مذاق الشاي العادي، ويمكن تحضير ذلك المشروب من خلال تجهيز المقادير التالية:

5 جرام زنجبيل مبشور.

2 مسمار قرنفل.

3 جرام زعفران.

4 حبات هيل.

لتر ماء ساخن.

4 معالق شاي صغيرة الحجم.

4 معالق كبيرة سكر أبيض ناعم بوزن 40 جرام.

عبوة حليب مبخر غير محلي

عود قرفة.

طريقة عمل شاي كرك بالزعفران والهيل

لتحضير ذلك المشروب الساخن المميز وتقديمه مع المعمول للضيافة أو لقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة، يتم اتباع الخطوات التالية: