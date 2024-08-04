الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية 1446 وطريقة التحويل بالخطوات عبر ابشر absher.sa

أطلقت الحكومة السعودية خدمة خاصة للمواطنين بهدف تسهيل تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة، مما يساعد العاملين على تحقيق الاستقرار العائلي والمهني تهدف هذه الخدمة إلى دعم الوافدين الذين يواجهون صعوبة في تأمين إقامة دائمة لعائلاتهم، وتمنحهم فرصة للاستفادة من الإقامة بشكل أكثر استقراراً. في هذا النص، سنسلط الضوء على الفئات المؤهلة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

الفئات المؤهلة لتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

تقدم الحكومة السعودية لبعض الفئات الخاصة فرصة تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة، وهذا يعمل على تحسين وضعهم القانوني في المملكة. تتضمن هذه الفئات:

القادمون من البلدان العربية المنكوبة بالنزاعات والحروب: يتاح لهم الفرصة لتحويل تأشيراتهم إلى إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية من أجل توفير الأمان والاستقرار.

القادمون من دول الخليج المجاورة: تعزز هذه الاستراتيجية التعاون الإقليمي وتبسط حركة الأفراد بين الدول الخليجية.

أصحاب تأشيرات الإقامة المميزة هم الأفراد الذين يحصلون على تلك التأشيرات التي تمنحهم امتيازات إضافية في مجال الإقامة والعمل.

الأجانب الذين تزوجوا من نساء سعوديات يتمكنون من الاستقرار في المملكة العربية السعودية مع عائلاتهم بفضل هذا الإجراء.

أنواع التأشيرات المتاحة في السعودية

الفرص الاقتصادية والاستثمارية للشركات المحلية والدولية. تأسست العديد من الحدائق الصناعية في المملكة، وتقدم برامج تشجيعية للشركات الناشئة والمبتكرة. تعتبر السعودية واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط، وتوفر إمكانيات هائلة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة. التأشيرات لتلبية احتياجات مختلف الأفراد، وتشمل:

تأشيرة الحج والعمرة مخصصة للأفراد الذين يرغبون في أداء فريضة الحج والعمرة.

تصريح العمل: لأولئك الراغبين في العمل بشكل شرعي داخل المملكة.

تأشيرة الزيارة العائلية: تخصص للأفراد الذين يرغبون في زيارة أقاربهم.

تأشيرة الدراسة: صادرة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

تأشيرة الزيارة الخاصة: للإقامات الشخصية غير المهنية.

تأشيرة العلاج: تصدر للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي في المملكة.

تأشيرة سياحية: لمن يرغبون في زيارة المملكة لغرض السياحة.

خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

يُمكن للأشخاص الأجانب الراغبين في تحويل تأشيرات الزيارة لديهم إلى إقامة دائمة القيام بذلك بسهولة من خلال إجراءات بسيطة عبر الإنترنت.

يجب على الفرد تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة للوصول إلى حسابه.

بعد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم اختيار القسم المخصص لخدمات التأشيرات.

ثم انقر فوق خيار تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة.

تقديم البيانات المطلوبة وربطها بالمستندات الضرورية.

ضمان دقة المعلومات والمستندات المُقَدَّمة.

ثم، اضغط على زر إرسال الطلب ليتم فحصه من قبل الجهات الرسمية.

توفر هذه الخدمة للأجانب الفرصة لتحقيق استقرار قانوني في المملكة، مما يزيد من قدرتهم على المشاركة بفعالية في المجتمع السعودي.