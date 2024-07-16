تـــابع قيامة عثمان الموسم السادس الحلقات الأولي عبر قناة الفجر الجزائرية و قناة ATV التركية.. أحـــداث قــوية لا تفوتك

تم الانتهاء من عرض الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان المسلسل التركي المشهور وهو من ضمن فئة المسلسلات التاريخية التي تحكي قصص وبطولات والمعارك التي خاضها السلطان عثمان أرطغرل لتأسيس الدولة عثمانية قوية، وهو بذلك يخطو على نهج والده المؤسس أرطغرل، ويتابع المشاهدون أخبار المسلسل على كافة المنصات التي تهتم بنقل أخبار المسلسل، وتحرص قناة الفجر الجزائرية على عرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على القنوات التركية الناقلة.

قيامة عثمان

من المسلسلات التاريخية العظيمة والتي نالت جماهيرية كبيرة في أنحاء المنطقة وخاصة الوطن العربي مسلسل قيامة عثمان ذلك المسلسل التركي الذي يحكي قصة المؤسس عثمان أرطغرل الذي استطاع أن يحول الدولة العثمانية من دولة فقيرة وضعيفة إلى دولة قوية وذات سيادة، وذلك بفضل جهود المؤسس عثمان.

حيث يستطيع المؤسس عثمان أن يقضي على جميع الأعداء الذين يريدون القضاء على الدولة العثمانية وهي في بداية عهدها ويستطيع من خلال ذلك أن يجعل لها نفوذ وسلطة.

يشارك في هذا العمل التاريخية الجليل الكثير من الممثلين الأتراك الذين برعوا في أداء أدوارهم ومنهم راغب سافاش، وديدام بالشين وبوراك اوزجيفيت، وعائشة جول جوناي، ونور الدين سونماز.

القنوات الناقلة للمسلسل

يعد البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، ذلك المسلسل التاريخي المشهور، حيث من المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من المسلسل في الوقت القليل القادم، وتتمثل معلومات تردد القناة في التالي: