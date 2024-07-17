سوسو أم المشاكل.. أحدث تردد قناة كراميش 2024 الجديد عبر العرب سات والنايل سات.. استقبلها الآن ودلع أولادك

تردد قناة كراميش تعد من القنوات الفضائية التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي منذ إطلاقها فهي من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار وتزايد البحث من قبل الآباء والأمهات عن معرفة تردد قناة كراميش لتحميل القناة على جهاز الرسيفر والاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات الصناعي

قناة كراميش واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي التي تقدم محتوى متنوع وهادف يفيد الأطفال بمختلف الأعمار لذلك يرغب العديد من تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم وذلك من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11390.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات

بعد بداية إجازة نهاية العام وجلوس الأولاد في المنزل تبحث الأمهات عن تردد قناة كراميش للتخلص من زن الأطفال وشقاوة الأولاد والبنات، الآن يمكن تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو: 11429.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي حققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة ومن أبرز ما يميزها مايلي: