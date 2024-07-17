هنا … رابط التسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على وحدات سكنية وأهم الشروط

زاد البحث عن أسعار سكنات عدل 3 في الجزائر بشكل كبير بعد إعلان الحكومة عن فتح باب التسجيل في الدفعة الثالثة من برنامج سكنات عدل يُعد هذا البرنامج من بين أبرز برامج الدعم السكني في البلاد سنقدم في الفقرات القادمة شرحاً عن كيفية الاستفادة من فرص التسجيل عبر منصة عدل 3 لحجز وحدات سكنية بأسعار مخفضة للفئات المستحقة.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

هذه هي جميع الإرشادات المتعلقة بإجراءات التسجيل في مشروع سكنات عدل للإسكان في الجزائر لعام 2024، وتتضمن الخطوات التالية:

سجل الدخول على منصة عدل 3.

تحميل تطبيق عدل 3 من جوجل بلاي.

انقر على زر “تسجيل الدخول” أو “إنشاء حساب جديد”.

أدخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل جميع البيانات اللازمة مع رقم الهاتف.

سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك المحمول تحتوي على الرقم التسلسلي.

يمكنك تسجيل الدخول إلى نموذج عدل 3 باستخدام رقم التسلسل.

اضغط على إرسال الطلب.

ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في مشروع سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024؟

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن متطلبات الحصول على الدعم، وهذه المتطلبات تشمل: